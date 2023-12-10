Недолугий шматок пластику: окупанти обурені якістю протезів, якими їх забезпечує РФ

Вистачить, щоб віднести бюлетень "за Путіна"

Російські окупанти, які воюють проти України та втрачають у боях кінцівку, тепер безкоштовно отримуватимуть шмат пластика. Це у Росії називають більш-менш функціональним протезом.

На відео окупант скаржиться, що з чудо-засобом нереально навіть вдягнутись. Годі й казати про інші дії.

У теорії протез, можливо, і працював би, але на ділі керувати ним неможливо, адже механічні рухи забезпечують якісь ниточки, які можна простимулювати тільки іншою кінцівкою. Тяговий протез надає хіба що ілюзію наявності руки, а на практиці — недолугий шматок пластику.

Росіяни скаржаться та кажуть, що краще взяли б гроші, які виділяють на протез. Проте МОЗ РФ пояснює, що протез повністю виконує "головну функцію". Ймовірно, йдеться, що з його допомогою можна донести бюлетень "за Путіна" до урни.

Також у відео окупант наголошує на певних проблемах з виплатами за поранення та пенсією.

Реакція користувачів мережі

У мережі користувачі відверто покепкували з таких технологій РФ. Мовляв, більшого від диктаторського режиму Путіна й очікувати не варто.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи на фронті в Україні зараз зазнають щоденних людських втрат зі швидкістю, яка ледь дозволяє їм ці втрати відновлювати. Зокрема, тільки за листопад 2023 року росіяни, за даними Збройних сил України, втратили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках понад 11 тисяч одиниць живої сили.