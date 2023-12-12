У Червоному морі новий інцидент з хуситами: постраждав танкер, що відомо

Судно завантажувало олію та біопаливо в Малайзії і прямувало до Венеції

Єменські хусити, які оголосили війну Ізраїлю, вдарили протикорабельною крилатою ракетою по комерційному танкеру під норвезьким прапором. Спалахнула пожежа, але обійшлося без жертв.

Танкер STRINDA був атакований приблизно за 60 морських миль (111 км) на північ від Баб-ель-Мандабської протоки, що з’єднує Червоне море і Аденську затоку, приблизно о 21:00 за Грінвічем, повідомив Reuters офіційний представник США. Інший співрозмовник видання повідомив, що STRINDA змогла пересуватися своїм ходом за кілька годин після удару.

"Під час нападу поблизу не було американських кораблів, але есмінець ВМС США USS MASON відреагував на тривожний сигнал M/T STRINDA і зараз надає допомогу", — заявило Центральне командування ЗС США.

STRINDA — танкер-хімовоз, що ходить під норвезьким прапором, його норвезький власник — компанія Mowinckel Chemical Tankers. Згідно з даними компанії Kpler, що займається спостереженням за судами, судно завантажувало олію та біопаливо в Малайзії та прямувало до Венеції, Італія.

Прихильники Ірану хусіти атакують судна на життєво важливих судноплавних шляхах і стріляють із безпілотників та ракет по самому Ізраїлю. Днями хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Як повідомляв "Телеграф", через ракетні атаки хуситських терористів на кораблі США в Червоному морі до Вашингтона звернулася Саудівська Аравія. Ер-Ріяд просив американців "стримано" ставитись до спроб атак. СА прагне уникнути ескалації у регіоні.