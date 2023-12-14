В Норвегії під суд пішов російський шпигун: Росія його кинула

Росіянин переховувався від вигаданим ім'ям та мав підроблені документи

В Норвегії судять російського шпигуна, який був викритий рік тому та під прикриттям працював в університеті міста Тромсе. Росія від свого громадянина відмовилась – на запити норвезької поліції не відповіла, а дипломати заявили, що про цю людину нібито нічого не знають.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.no. За даними журналістів, шпигун працював під вигаданим ім'ям та мав фальшиві документи на ім'я громадянина Бразилії Жозе Ассіс Джаммарії.

Шпигуна затримали ще у жовтні 2022 року під час спецоперації. Підозрюваний виявився росіянином Михайлом Мікушиним, російським шпигуном-нелегалом, який під личиною бразилійця виконував завдання російської розвідки.

Росіянину понад рік довелося провести за ґратами. 6 грудня окружний суд міста Осло залишив Мікушина під вартою ще на вісім тижнів. Цікаво, що саме 6 грудня під час суду Мікушин вперше був представлений за своїм реальним ім'ям – хоча прокурор, який веде справу, зазначив, що слідство і до цього мало переконливі докази підробки документів росіянином.

Росія, схоже за все, від свого громадянина відмовилася. Ще на початку розслідування норвезька поліція відправила до посольства Росії в країні листа, в якому просила дипломатів РФ підтвердити чи спростувати достовірність даних шпигуна, проте відповіді вони не отримали. Також посольство відмовилося надавати коментарі журналістам – сказавши, що "Жозе Ассіс Джаммарія" нібито не є громадянином РФ.

Втім, причетність Мікушина до російської розвідки довели самі журналісти, які за допомогою електронної пошти підозрюваного знайшли спочатку його акаунти в російських соцмережах, а пізніше – фото російського водійського посвідчення росіянина. А коли вдалося встановити адресу проживання Мікушина у Росії – усі питання відпали; росіянин зареєстрований та проживає у житловому комплексі, який повністю зарезервований під квартири для офіцерів ГУ ГШ (колишнє ГРУ) та їхніх сімей.

Тим часом в Україні СБУ викрила 55-річного тренера з легкої атлетики, який працював на ФСБ рф. Напередодні співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який передавав інформацію про ЗСУ на півдні України.