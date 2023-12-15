У Лукашенка оголосили раптову перевірку ППО та ВПС: що відомо
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Деякі підрозділи вже розпочали виконання "бойових завдань"
У п’ятницю, 15 грудня 2023 року, стало відомо про позапланову перевірку військ у Білорусі. Це стосується Військово-повітряних сил (ВПС) та протиповітряної оборони (ППО).
Міністерство оборони Республіки Білорусь (РБ) повідомило це у своєму Телеграм-каналі. Відомство заявило, що певні підрозділи вже розпочали виконання бойових завдань.
"Підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і розпочали виконання бойових завдань. Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ", ― пише Міноборони Білорусі.
У повідомленні також йдеться, що під час цієї позапланової перевірки особовий склад повинен буде виявити та умовно знищити контрольні цілі. Зазначимо, що у Білорусі сьогодні святкують День радіотехнічних військ.
"Білоруський Гаюн", який відстежує військову активність військових у РБ, пише, що ЗРК С400 є тільки у 15-ї зенітної ракетної бригади. Раніше авторам проекту вдалося з’ясувати, що систему поставили на бойове чергування на околицях села Дуброве у Мінській області.
"Телеграф" раніше писав про пожежу на електропідстанції у Вітебську. Місцеві почали звинувачувати в інциденті Польщу.