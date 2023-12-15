У Лукашенка оголосили раптову перевірку ППО та ВПС: що відомо

Деякі підрозділи вже розпочали виконання "бойових завдань"

У п’ятницю, 15 грудня 2023 року, стало відомо про позапланову перевірку військ у Білорусі. Це стосується Військово-повітряних сил (ВПС) та протиповітряної оборони (ППО).

Міністерство оборони Республіки Білорусь (РБ) повідомило це у своєму Телеграм-каналі. Відомство заявило, що певні підрозділи вже розпочали виконання бойових завдань.

"Підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і розпочали виконання бойових завдань. Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ", ― пише Міноборони Білорусі.

Перевірка ППО Білорусі

У повідомленні також йдеться, що під час цієї позапланової перевірки особовий склад повинен буде виявити та умовно знищити контрольні цілі. Зазначимо, що у Білорусі сьогодні святкують День радіотехнічних військ.

Особовому складу поставлено завдання

"Білоруський Гаюн", який відстежує військову активність військових у РБ, пише, що ЗРК С400 є тільки у 15-ї зенітної ракетної бригади. Раніше авторам проекту вдалося з’ясувати, що систему поставили на бойове чергування на околицях села Дуброве у Мінській області.

"Телеграф" раніше писав про пожежу на електропідстанції у Вітебську. Місцеві почали звинувачувати в інциденті Польщу.