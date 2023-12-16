Хай воюють та вмирають: росіяни не проти бачити зеків на фронті, але категорично проти їх помилування

Щоправда, думка пересічних росіян з цього приводу в Кремлі мало кого цікавить

Попри те, що російський уряд активно використовує ув'язнених для війни проти України – так масово, що навіть колонії закриваються, – формуючи з них так звані загони "Шторм Z" та обіцяючи помилування, пересічні росіяни категорично проти того, щоб зеків милували. Цікаво, що до ідеї використання в'язнів на фронті росіяни ставляться добре.

Про це заявили російські соціологи за результатами низки "соцопитувань". Так, за їхніми даними, 55% росіян заявили, що категорично проти помилування учасників війни в Україні, які раніше були засуджені за тяжкі злочини.

Водночас майже 32% росіян підтримують таку практику. Що цікаво, обидві групи підтримують саме участь зеків у війні, але саме більшість вважає, що їм не потрібно виписувати помилування.

Соціологи також провели розбивку по гендерній та віковій категорії. З жінок 60% не підтримують помилування зеків проти 27% тих, які підтримали таку ідею. Серед чоловіків цифри розділилися, відповідно, на 48% та 39%.

Щодо вікової категорії, найбільше прихильників ідеї помилування зеків – серед росіян віком у 60+: 43% підтримали помилування, 42% – ні. Відзначається, що чим молодше громадяни – тим більша частка тих, хто не підтримує помилування ув'язнених за участь у війні в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що у розформованій ПВК "Вагнер" заявляли, що лише у їхніх лавах служило близько 50 тисяч ув’язнених, і кожен п’ятий із них помер.

Доречі, ПВК "Вагнер" повернулась у зону бойових дій, але вже під іншою назвою. Українські військові почали помічати, що на фронті почали з'являтися підрозділи "Шторм V".