Зробили опудало: на війні в Україні загинув ще один найманець РФ з Непалу, його "поховали" дистанційно

Родичі загиблого, здається, змирилися з такою долею

Громадяни Непалу, яких РФ вербує на війну проти України, продовжують гинути на фронті. Примітно, що після використання цих людей у своїх цілях росіяни навіть не зв’язуються з рідними загиблих, а їх "ховають" дистанційно.

Про це пише The Kathmandu Post. За даними видання, на війні проти України загинули ще один громадянин Непалу – 36-річний Бхарат Шах із Тікапуру. Він повоював за окупантів три місяці і був ліквідований ЗСУ 26 листопада під час стрілецького бою.

Повідомляється, що члени сім’ї Бхарата були шоковані звісткою, проте її передали не представники РФ.

"МЗС та уряд Росії не поінформували сім’ю про смерть", — йдеться в матеріалі.

І доки тіло непальця лежить, мабуть, десь на полі бою, його родичі, здається, змирилися з такою долею і вже "поховали" його.

"Ми отримали звістку про його смерть у п’ятницю від колеги, який працював з ним. Останні обряди ми здійснили в неділю, тому що не впевнені, чи буде тіло репатрійовано", — розповідають родичі Бхрата, додавши, що вони здійснили обряд кремації, зробивши опудало., священної трави, згідно з індуїстської традиції.

Зазначається, що кількість загиблих непальців на війні проти України вже досягла семи людей. Ще четверо перебувають у полоні у Сил оборони, але "Київ висунув деякі умови, які Непал має виконати перед їх визволенням".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вербують на війну сотні сербів.