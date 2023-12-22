"Ось це вам замість сина": у Росії сім'ї вбитого "мобіка" подарували цеглину

Замість сина пропагандисти дали його сім'ї цеглину. Яку потім теж відібрали

В Росії рідним знищеного в Україні мобілізованого Романа Рудакова з Батайська привезли ту саму цеглину, де "мобік" залишив своє послання. Мабуть, це замість виплат за смерть чоловіка, які в теорії покладені сім'ям знищених росіян.

Пропагандистський сюжет опублікував російський канал. Сюжет дуже швидко став справжнім "хітом" у Мережі – користувачі жартують та сміються з недолугих російських пропагандистів.

У липні 2023 року російський окупант Роман Рудаков зник безвісти під час чергової спроби штурму міста Мар'їнка разом із вісьмома російськими солдатами зі складу штурмової групи. Рудакова росіяни навіть не шукали, як і тисячі інших окупантів, які валяються на українській землі.

Нещодавно російські терористи зайняли у Мар'їнці ділянку, де на стіні однієї зі знищених будівель знайшли напис "Хто мене знайде, подбайте про мою матір, сестру та брата. Рудаков Роман Олександрович. Батайськ". Поряд із ним було знайдено дев'ять трупів, серед яких був і Рудаков.

Саме цеглину із цим написом російські пропагандисти презентували родичам загиблого замість сина. Пообіцяли також нову квартиру – у що, знаючи брехливість російської влади, не віриться. Користувачі не впустили нагоди висміяти як ситуацію, так і росіян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні було ліквідовано бойовика, який "прославився" знущаннями над українськими військовими за часів АТО.

Також ми повідомляли, що нещодавно в Україні було знищено "легендарного" російського командира, який любив ходити на шоу до скабеєвої. Він був високопоставленим офіцером — комбригом командиром 123-ї мотострілецької бригади рф. Його смерть визнали вже й топ-пропагандисти із російських телеканалів, а на його честь навіть присвятили відеоролик.