Без різдвяної ялинки та з колючим дротом: як на Різдво виглядає біблійне місто Віфлеєм (фото)

Без вогнів — просто темрява

Місто, у якому народився Ісус Христос, Віфлеєм, цьогоріч у Святвечір не було таким гамірним, як раніше. Через війну в Ізраїлі воно перетворилось на місто-привид.

Про це повідомляє АР. А також публікує кадри спорожнілого міста.

Зазначається, що не було святкових вогнів і різдвяної ялинки, які зазвичай прикрашають площу Мангер, як і натовпу іноземних туристів і радісних молодіжних оркестрів, які щороку збираються в місті на Західному березі, щоб відзначити свято. Десятки палестинських силовиків патрулювали порожню площу.

Площа Магнер на мапі

"Цього року без різдвяної ялинки й без вогнів — просто темрява", — сказав брат Джон Вінь, францисканський чернець із В’єтнаму, який живе в Єрусалимі шість років.

Видання пише, що люди, які все ж приїхали до біблійного міста, споглядали на площі Магнер, як ясла з немовлям Ісусом були загорнутими у білу плащаницю, символізуючи тисячі дитячих життів, які унесли бої в Газі.

"Колючий дріт оточував сцену, сірі уламки не відбивали радісних вогнів і спалахів кольорів, які зазвичай заповнюють площу під час різдвяного сезону. Холодна дощова погода додала похмурого настрою", — йдеться у повідомленні.

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Також зауважується, що скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста. Приблизно 70% доходів Віфлеєму припадає на туризм — майже весь цей прибуток під час Різдвяного сезону.

Кількість туристів впала, тому що багато великих авіакомпаній скасовують рейси до Ізраїлю. Місцева влада каже, що понад 70 готелів у Віфлеємі були змушені закритися, залишивши тисячі людей без роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що Армія оборони Ізраїлю виявила ще одну велику мережу тунелів ХАМАС у південній частині міста Газа. ЦАХАЛ опублікував кадри, на яких видно, як собака з кінологічного підрозділу Окетц сканує підземні ходи.