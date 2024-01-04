Над країнами НАТО "заглушили" GPS: аналітик назвав причину і показав, до чого тут РФ

РФ не вперше “глушить” сигнал GPS біля країн НАТО

Над країнами НАТО у Європі виникли проблеми з прийманням сигналу від супутників GPS. Причиною тому стало застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби, розташованих у Калінінградській області.

Про це у соцмережі X повідомив OSINT-аналітик Маркус Джонсон. За його словами, з 15 грудня літаки страждали від навігаційних помилок над південною частиною Балтійського моря.

Радіус дії засобів РЕБ

Джонсон підкреслив, що в Калінінградській області виділяються три ймовірні об’єкти радіоелектронної боротьби. Одним з них є калінінградська радіолокаційна станція та можлива станція РЕБ на Куршській косі.

Радіолокаційна станція на Куршській косі

Джонсон також зазначив, що у цей період ЗС РФ проводили навчання з "придушення судноплавства противника". За його словами, шведська державна служба також підтвердила, що це був найбільший збій у роботі GPS/GNSS, який трапився в Балтії.

Нагадаємо, раніше видання The Economist написало, що російські війська мають перевагу в радіоелектронній боротьбі на полі бою. Оскільки російська армія багато років приділяла пильну увагу розробці великої кількості засобів РЕБ, як відповіді на високоточну зброю НАТО.