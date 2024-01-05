США зменшать підтримку України: що це означає і наскільки критично, пояснив ексголова МЗС

Павло Клімкін розказав "Телеграфу", що означає заява Держдепу про скорочення допомоги, і що не так із ленд-лізом

Скорочення підтримки України з боку США цього року може бути критичним для нас, адже американська допомога стосується двох чутливих для Києва сфер — військової та економічної. Про це в бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи відповідну заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера.

— Звісно, це критично. Ми ж не знаємо, що означає "не на рівні" 2022-2023 років. Це може бути мінус 1%, може бути мінус 5%, а може і мінус 20%. І це може стосуватися чи військової допомоги, або економічної. Для нас є критичним, щоб допомога залишалася майже на тому ж рівні, що і у попередні роки. Щонайменше — військова. Це абсолютно очевидно, — зазначив ексміністр.

Водночас, за оцінками дипломата, ленд-ліз для України фактично ще не запрацював на повну силу, як анонсувалося раніше і на що розраховував офіційний Київ.

— Ленд-ліз — це можливість отримувати зброю. Тут дуже важливо, щоб, по-перше, ми мали можливість отримувати те, що хочемо. А на це потрібні дозволи від адміністрації президента США.

По-друге, в багатьох випадках цю зброю потрібно замовляти, і потім вона виготовляється. А це тривалий строк. І, по-третє, відкритим залишається питання, чи можемо ми використовувати ленд-ліз щодо запасів, які, наприклад, знаходяться на складах Пентагону з можливою заміною. Оскільки американці нам допомагають саме зі складів з подальшою заміною. Так насправді і працює ця система, — пояснив він.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте на сайті "Телеграф" у понеділок зранку, 8 січня.

Як повідомлялось, днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Штати вважають пріоритетним посилення протиповітряної оборони України. В першу чергу засоби ППО мають бути у майбутніх пакетах військової допомоги Києву.

Також "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден, коментуючи обстріл України 29 грудня 2023 р. казав, що Києву потрібно й надалі допомагати захищати свій народ та незалежність. Для цього Конгрес має вжити термінових заходів 2024 року.