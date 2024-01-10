Для повноцінної Третьої світової не вистачає однієї події: нардеп назвав її

У двох стратегічних точках світу вже почалась "гаряча" фаза війни

Початок збройного конфлікту навколо Тайваню може стати першими осередками "гарячої" фази Третьої світової війни. Наразі ризик реалізації такого сценарію залишається дуже високим.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів глава Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Він нагадав, що американські політологи ще у 1990-х роках писали: якщо Третя світова війна вибухне, це станеться через Тайвань.

"Зараз у світі існують три стратегічні точки у сенсі пріоритетності для Сполучених Штатів: Європа, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон, і в двох із них ми вже маємо "гарячу" фазу війни. Якщо вона спалахне й у третій точці, це буде повномасштабна світова війна", — зазначив Мережко.

Крім того, народний депутат не виключає, що 2024 року можуть виникнути конфлікти на Балканах. Він підкреслив, що Росія має там свої інтереси.

Детальніше про те, чому коаліція західних держав виявилася неготовою до глобальної війни і які шанси на перемогу над новою віссю зла мають демократичні режими читайте в матеріалі "Телеграфа": Третя світова вже триває: чому Захід не був готовий до глобальної війни і чи переможе демократія авторитаризм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом колишнього глави Центрального розвідуправління США Девіда Петреуса, якщо російський диктатор Володимир Путін вважатиме своє вторгнення в Україну успішним, він не зупиниться на досягнутому. Ділі він може спрямувати війська до Молдови та країн Балтії.