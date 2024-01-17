Відповідальності не уникнуть? У Пакистані різко відреагували на обстріл з боку Ірану

У Тегерані обурені такою поведінкою країни-сусідки

У середу, 17 січня, Пакистан відреагував на удари Ірану по своїй території. Так у Міністерстві закордонних справ відкликати свого посла з країни-агресорки, а також залишили за собою право завдати ударів у відповідь.

Про це йдеться у заяві пакистанського міністерства закордонних справ. Відомство назвало атаку "неспровокованим і кричущим порушенням суверенітету Пакистану", а також наголосили, що Тегеран у такий спосіб порушив міжнародне право та принципи Статуту ООН.

"Цей незаконний акт є абсолютно неприйнятним і не має жодного виправдання. Пакистан залишає за собою право відреагувати на цей незаконний акт. Відповідальність за наслідки буде повністю покладена на Іран", — заявили у МЗС.

Іранський уряд отримав повідомлення і зазначив, що їхній посол, який зараз у Пакистані, може поки не повернутися. Заплановані на найближчі дні візити на високому рівні між двома країнами вирішили призупинити.

Зауважимо, що атакував Іран два об’єкти військового угруповання "Джейш аль-Адль" у Пакистані. Атака відбувалася із застосуванням ракет та безпілотників. Ісламабад засудив обстріл, завивши про двох загиблих дітей та трьох постраждалих.

Раніше "Телеграф" писав, що Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) завдав масованого удару балістичними ракетами по об’єктах США, розташованим в Іраку.