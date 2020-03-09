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Саудівська Аравія ізолювала один із регіонів через коронавірус

Саудівська Аравія ізолювала один із регіонів через коронавірус
09:53 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У Саудівській Аравії через коронавірус ізолювали шиїтський регіон Катіф.

Задля запобігання поширенню коронавірусу влада Саудівської Аравії в неділю, 8 березня, тимчасово ізолювала регіон Катіф на сході країни. Серед населення регіону більшість становлять шиїти, повідомляє DW.

"Карантин запроваджений після того, як кількість хворих на Covid-19 зросла у провінції на чотири - до 11 осіб. Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії повідомило, що всі хворі були саме з Катіфу. Раніше влада країни заявляла, що заражені коронавірусом або відвідували Іран, або спілкувались з людьми з цієї країни", - зазначається у повідомленні.

Громадянам заборонений в'їзд і виїзд з Катіфу, також призупинена робота всіх урядових установ і приватних компаній у провінції. При цьому жителі регіону можуть повернутися додому. Працювати продовжать лише екстрені служби та важливі інфраструктурні об'єкти.

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Як повідомляють місцеві жителі, на головній трасі до Катіфу вже встановлені бетонні блоки. Очікується, що ізоляція регіону не вплине на видобуток нафти у країні.

Запровадження карантину у Катіфі може викликати обурення жителів цього регіону, оскільки шиїти, які є меншістю у Саудівській Аравії, незадоволено політикою влади країни та звинувачують її в дискримінації.

Тим часом в Ірані за останню добу від коронавірусу померло 49 людей. Загалом від Covid-19 у країні вже померло 194 особи, кількість інфікованих складає 6566.

Коронавірус у світі: дані на 9 березня

Епідемія охопила вже 31 провінцію Ірану. Для стримування подальшого поширення захворювання влада країни закрила всі школи, університети та скасувала великі культурні та спортивні заходи. Іранська авіакомпанія Iran Air повідомила про скасування на невизначений термін всіх рейсів до Європи.

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Карантин, Изоляция, Саудівська Аравія, Коронавірус, Катіф.
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