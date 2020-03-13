У Кувейті через коронавірус не працюватимуть урядові відомства та банки

Світові новини:Це рішення уряду є частиною зусиль держави протистояти поширенню коронавірусу Covid-19.

У Кувейті з 12 по 26 березня призупиняють роботу урядові відомства та банки через загрозу поширення коронавірусу. Про це заявив офіційний представник кабміну Тарек Аль-Музрам, повідомляє кувейтське агентство KUNA.

"Уряд Кувейту на позачерговій сесії у середу вирішив призупинити роботу у всіх урядових відомствах з четверга (12 березня – ред.), яка буде відновлена в неділю 29 березня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кувейтська банківська асоціація повідомила, що банки країни також припиняють роботу в цей період.

У кожній провінції працюватиме лише одна філія кожного банку. Водночас онлайн-банкінг і банкомати працюватимуть у звичайному режимі.

Також Кувейт з 13 березня обмежить комерційні авіарейси. Обмеження не стосуються лише громадяни країни та їхніх близьких родичів.

Як зазначається, у Кувейті на коронавірус захворіли 75 осіб.

Як повідомлялося, загалом, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 443 особи, а кількість померлих склала 4 641.