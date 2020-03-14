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Коронавірус у Філіппінах: влада ввела комендантську годину в Манілі

Коронавірус у Філіппінах: влада ввела комендантську годину в Манілі
13:55 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:На Філіппінах коронавірусом хворіють 98 осіб, вісім людей померли.

Влада Філіппін ввела комендантську годину в Манілі, щоб перешкодити поширенню коронавірусу, повідомляє в суботу агентство Associated Press.

Обмеження на пересування містом діятимуть з 20:00 до 05:00. Увечері та вночі на вулицю можна буде вийти тільки в разі крайньої необхідності.

Влада закликає жителів Маніли не виходити без необхідності з дому і вдень.

"Якщо вам треба на роботу, то йдіть. Якщо потрібна медична допомога, йдіть. Якщо ви йдете за продуктами, то йдіть, але в інших випадках залишайтеся вдома", - заявив на прес-конференції міністр внутрішніх справ Філіппін Едуардо Аньо.

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Напередодні президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив про введення карантину в Манілі. Обмеження вводяться на всі наземні, морські та повітряні пасажирські перевезення в Манілу і з неї. Місцевим жителям заборонять упродовж цього часу залишати територію міста. Ті люди, які не живуть у Манілі, але працюють там, як і раніше зможуть в'їжджати і виїжджати зі столиці при пред'явленні робочого посвідчення. 

У Манілі також заборонять масові заходи, зокрема концерти і походи в кінотеатри. 

Усі ці заходи набувають чинності з неділі, вони діятимуть до середини квітня. 

На Філіппінах коронавірусом хворіють 98 осіб, вісім людей померли.

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Манил, Філіппіни, Коронавірус, Едуардо Аньо.
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