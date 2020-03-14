Коронавірус у Філіппінах: влада ввела комендантську годину в Манілі

Світові новини:На Філіппінах коронавірусом хворіють 98 осіб, вісім людей померли.

Влада Філіппін ввела комендантську годину в Манілі, щоб перешкодити поширенню коронавірусу, повідомляє в суботу агентство Associated Press.

Обмеження на пересування містом діятимуть з 20:00 до 05:00. Увечері та вночі на вулицю можна буде вийти тільки в разі крайньої необхідності.

Влада закликає жителів Маніли не виходити без необхідності з дому і вдень.

"Якщо вам треба на роботу, то йдіть. Якщо потрібна медична допомога, йдіть. Якщо ви йдете за продуктами, то йдіть, але в інших випадках залишайтеся вдома", - заявив на прес-конференції міністр внутрішніх справ Філіппін Едуардо Аньо.

Напередодні президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив про введення карантину в Манілі. Обмеження вводяться на всі наземні, морські та повітряні пасажирські перевезення в Манілу і з неї. Місцевим жителям заборонять упродовж цього часу залишати територію міста. Ті люди, які не живуть у Манілі, але працюють там, як і раніше зможуть в'їжджати і виїжджати зі столиці при пред'явленні робочого посвідчення.

У Манілі також заборонять масові заходи, зокрема концерти і походи в кінотеатри.

Усі ці заходи набувають чинності з неділі, вони діятимуть до середини квітня.

На Філіппінах коронавірусом хворіють 98 осіб, вісім людей померли.