Вдячний Китай направить до ЄС маски, респіратори та тести на коронавірус

Китай надішле захисні засоби Євросоюзу, щоб допомогти йому боротися з пандемією коронавірусу.

Про це заявила у середу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, прем'єр-міністр Китаю погодився надіслати Євросоюзу 2 мільйони хірургічних масок, 200 тисяч респіраторів для обличчя та 50 тисяч комплектів для тестування. Вони будуть негайно відправлені до ЄС, сказала глава Єврокомісії.

Spoke with PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020