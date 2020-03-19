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Четвер, 19.03.2020
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Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані

Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
03:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Відомо, що тест-набори відповідають всім необхідним стандартам, вони почнуть надходити вже до кінця тижня.

В Ірані розпочинають масове виробництво тест-наборів власної розробки для виявлення коронавірусу.

Про це повідомив віцепрезидент з питань науки та технологій Сорена Саттарі, інформує агентство Fars.

"Масове виробництво буде налагоджене, тест-набори почнуть надходити до кінця тижня", - повідомив міністр.

Коронавірус в Ірані: майже 14 тис людей заражені, 724 померли

За його словами, тест-системи трьох компаній підтвердили відповідність необхідним стандартам. Він додав, що в країні триває виробництво обладнання для відділень інтенсивної терапії, у тому числі, апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, іранські вчені заявили, що знайшли комбінацію препаратів для лікування гострих і хронічних захворювань легенів, викликаних новим коронавірусом.

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Иран, Тест, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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