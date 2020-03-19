103-річна жителька Ірану одужала після інфікування вірусом COVID-19

Світові новини:Жінка стала другою літньою пацієнткою, яка одужала після зараження "вірусом смерті".

В Ірані 103-річна жінка одужала після зараження новим коронавірусом за тиждень перебування на лікуванні.

Незважаючи на докази того, що людям похилого віку найбільше загрожує ця хвороба, жінка змогла вилікуватися від COVID-19, передає France 24.

Жінку госпіталізували в центральному місті Семнан. На лікуванні жінка перебувала близько тижня. За словами глави Медичного університету Семнан Навіда Данаї, пенсіонерку після повного одужання виписали. Ця жінка була другим літнім пацієнтом в Ірані, який пережив цю хворобу.

Попередній випадок зафіксовано у китайському місті Ухань, епіцентрі спалаху коронавирусної інфекції, за тиждень від Covid-19 одужав 101-річний пенсіонер.