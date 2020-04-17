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Далай-лама висловився з приводу коронавірусу

Далай-лама висловився з приводу коронавірусу
10:18 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Світові новини:Лідер тибетського буддизму радить не сподіватися на диво і дотримуватися офіційних рекомендацій.

Поки православні християни сперечаються, чи варто святити паски під час карантину, духовний лідер тибетського буддизму заговорив про важливість соціального дистанціювання. У колонці для журналу Time Далай-лама заявив, що молитов для боротьби з коронавірусом недостатньо.

"Іноді друзі просять мене допомогти з якоюсь проблемою в світі, використовуючи певні "магічні сили". Я завжди кажу їм, що у Далай-лами немає магічних сил. Якби були, у мене б не боліли ноги або горло. Всі ми - люди, відчуваємо однакові страхи, надії, невпевненість, - написав він. - Буддисти вірять, що весь світ взаємозалежний. Ось чому я часто говорю про загальну відповідальність. Спалах цього жахливого коронавірусу показав: те, що відбувається з однією людиною, може незабаром торкнутися будь-якої іншої істоти. Ми бачимо, що ніхто не застрахований від цього вірусу. Ми всі переживаємо за близьких і за майбутнє як світової економіки, так і нашого власного будинку. Але молитви недостатньо".

Далай-лама закликав проявляти співчуття, допомагати ближнім і дотримуватися соціального дистанціювання, щоб ситуація в світі скоріше змінилася. Також він порадив намагатися дивитися на речі ясно і реалістично, без страху або люті: "Якщо проблема має рішення, ми повинні знайти його, якщо це не так, нам не потрібно витрачати час на роздуми про неї".

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"Будучи буддистом, я вірю в принцип мінливості. Зрештою, цей вірус пройде, і у нас буде можливість відновити глобальну спільноту, як ми це робили багато разів раніше. Я щиро сподіваюся, що кожен може залишатися в безпеці і зберігати спокій. В цей час невизначеності важливо, щоб ми не втрачали надії і впевненості в конструктивних зусиллях, які докладають багато людей", - написав Далай-лама.

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Все по темі:

Тибет, буддизм, Азия, Далай-лама, Позиция, Коронавірус, Духовний лідер, Ситуація в світі.
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