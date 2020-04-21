КНР провела успішне тестування вакцини від COVID-19 на мавпах

Світові новини:Зазначається, що це дозволить пришвидшити клінічні дослідження вакцини на людях.

Китайські вчені провели успішне тестування вакцини від COVID-19 на макаках. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані бібліотеки bioRxiv.

"Хвороба COVID-19, спричинена SARS-CoV-2, призвела до небаченої кризи, яка серйозно впливає на здоров'я людини, а також на глобальну економіку. У зв'язку із новизною цього вірусу, не існує специфічних для SARS-CoV-2 ліків та вакцин. Отже, потрібно терміново розробити ефективні вакцини проти SARS-CoV-2. Ми зробили пілотне випробування очищеної інактивованої вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 (PiCoVacc), яка індукувала специфічні для SARS-CoV-2 нейтралізуючі антитіла у мишей, щурів та нелюдиноподібних мавп", - вказано у статті.

Зазначається, що вироблені антитіла нейтралізовували 10 репрезентативних штамів SARS-CoV-2, що свідчить про те, що вони можуть нейтралізовувати і інші штами SARS-CoV-2, що циркулюють по всьому світу.

"Імунізація двома різними дозами (3 мкг або 6 мкг на дозу) забезпечувала частковий або повний захист у макак проти SARS-CoV-2, відповідно, без будь-якого антитілозалежного посилення інфекції. Систематична оцінка PiCoVacc за допомогою моніторингу клінічних ознак, гематологічного та біохімічного індексу та гістофатологічного аналізу у макак свідчить про те, що це безпечно", - вказано у повідомленні.