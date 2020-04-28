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Помилка в одній з лабораторій Китаю могла спричинити пандемію коронавірусу

Помилка в одній з лабораторій Китаю могла спричинити пандемію коронавірусу
14:34 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Світові новини:Вірус не був розроблений штучно і не досліджувався як зброя, але лабораторна помилка могла стати причиною його витоку.

Через день після того, як США відібрали у Китаю статус країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19, американське Розвідувальне управління міністерства оборони оновило свої оцінки щодо походження нового коронавірусу. Зокрема, американські військові допустили, що він міг випадково вирватися з лабораторії, яка досліджує інфекційні захворювання.

Про це пише Newsweek з посиланням на звіт управління за 27 березня і двох американських чиновників, які підтвердили, що розвідка змінила свою оцінку за січень. Тоді у вважалося, що "епідемія почалася з природних причин". Тепер в управлінні допускають вірогідність, що коронавірус почав поширюватися "випадково" через "небезпечні лабораторні практики" в місті Ухань, з якого пандемія почалася минулого року. 

Видання пише, що звіт засекречений. Він називається "Китай: джерела спалаху COVID-19 лишаються невідомими". В документі зазначається, що вірус не був штучно створений чи поширений умисне, як біологічна зброя.

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"У нас немає переконливих доказів, які б вказували, що SARS-CoV-2 був поширений умисне чи був створений як біологічна зброя. Дуже малоймовірно, що вчені або китайський уряд умисне випустили такий небезпечний вірус, особливо в межах Китаю, не маючи при цьому потрібних знань і ефективної вакцини", - йдеться в документі.

Newsweek додає, що кожен вчений, з яким поспілкувалися журналісти видання, категорично відкидали припущення, що коронавірус був умисне поширений. В усьому світі близько 3 мільйонів людей захворіли на COVID-19. Спочатку епідемія сильно вдарила по Китаю, а потім поширилася на Захід, перетворивши США на найбільш заражену країну з більш ніж 55 тисячами жертв станом на 27 квітня. Походження вірусу досі лишається темою для суперечок не лише між вченими. Це питання стало політично напруженим у світі.

Посилаючись на наукову літературу, звіт Управління розвідки Міністерства оброни США зауважує, що "точну відповідь, вірогідно, не вдасться з'ясувати ніколи". Відстеження джерела вірусів - завдання не просте. Після епідемії SARS в 2002-2003 роках вчені з Уханського інституту витратили десятиліття, щоб знайти печеру в провінції Юньнань, з якої патоген почав поширюватися. Тому, як вважають в американському розвідувальному управлінні, немає нічого дивного в тому, що на початку лютого китайська Академія війських медичних досліджень визнала неможливим науково визначити, чи епідемія COVID-19 виникла з природних причин, чи через лабораторний інцидент.

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Ранні оцінки китайського уряду вказували на міський ринок в Ухані як джерело природного поширення SARS-CoV-2.В перші дні епідемії місцеві чиновники применшували можливість передачі вірусу між людьми й змушували замовчати всіх лікарів, які говорили про це. Кількість смертей в місті применшувалася. А невдовзі з'явилися божевільні теорії про те, що США нібито умисне привезли коронавірус в Ухань.

Міністр закордонних справ Китаю сказав 23 квітня, що ВООЗ не знайшла жодних доказів на користь припущення, що пандемія походить з лабораторії в Ухані. На цьому також наполягав директор Уханського інституту вірусології Юань Чжемін.

"Директор Національної лабораторії Галвестона в США дав чітко зрозуміти, що наша лабораторія так само добре організована, як і лабораторії в США чи Європі", - сказав він, додавши.

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Але звіт Управління розвідки Міністерства оборони США посилається на американський уряд і китайських дослідників, які виявили, що "приблизно 33% з перших 40 випадків зараження не контактували на пряму" з ринком, який називають джерелом коронавірусу. Це, а також знання про роботу лабораторії в Ухані за останні кілька років, дають підстави підозрювати, що пандемія COVID-19 почалася саме через помилку вчених.

Ще в 2002 році епідемія SARS, яка почалася в китайській провінції Гуандун, стала тривожним дзвінком. Впродовж наступник кількох десятиліть США, Китай й інші країни вливали великі гроші в зусилля, націлені на те, щоб відстежити й занести в каталог нові патогени, які потенційно можуть перекинутися на людей від диких тварин. Це було потрібно, щоб попередити потенційні загрози для людства й не допустити початку нових пандемій.

Восени 2019 року коронавірус SARS-CoV-2 з'явився посеред великого космополітичного міста Ухань. Місцеві чиновники спочатку наполягали, що підхопити вірус можна лише через прямий контакт з тваринами. Але багато перших пацієнтів у місті не ходили на ринок з тваринами. Це означало, що вірус поширюється від людини до людини. Коли цей факт став відомим, з'явилися сумніви в достовірності інформації, яка надходить з Китаю. Але в  цей час вірус вже був на шляху до початку смертельної пандемії.

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Ще в березні теорія про тваринне походження пандемії лишалася головним поясненням. Однак, з часом у ній з'явилися прогалини. Приміром, Уханський інститут вірусології розташований неподалік від горезвісного ринку в центрі міста. І саме тут зберігається одна з найбільших колекцій коронавірусів, зібраних зі зразків кажанів. У ній був також вірус, який нагадує SARS-CoV-2. 

Більше того, Уханський інститут вірусології впродовж останніх п'яти років брав участь в так званих дослідженнях з "підвищення функціональності". В рамках цієї роботи певні якості вірусів посилюються, щоб передбачити їхню поведінку в разі зараження і початку пандемії. Ця техніка "підвищення функціональності" використовувалася, щоб перетворити віруси на людські патогени.

Видання наголошує, що це не якась зловісна таємна програма у підземному військовому бункері. Уханська лабораторія отримувала міжнародне фінансування для цієї роботи. Власне, вона отримала 200 мільйонів доларів від проекту під назвою Predict, який фінансує USAID й інші країни. Такі ж дослідження проводяться в Національному інституті охорони здоров'я США, а також в десятках інших лабораторій по всьому світу. Інколи вчені беруть смертельні віруси й наділяють їх здатністю швидко поширюватися серед людей.

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В роки після епідемії SARS у багатьох лабораторіях виникали інциденти, які призводили до витоку вірусів. Сотні таких аварій сталися в США включно з "втечею" сибірської виразки з урядової лабораторії в 2014 році. Тоді від неї постраждали 84 людини. Вірус SARS вирвався з лабораторії в Пекіні у 2004-му, заразивши 4 людей і вбивши одну. Такі інциденти стаються не через зловісні наміри й не вимагають ніякого планування. Достатньо, щоб працівник лабораторії захворів, пішов додому й заразив інших.

Уханський інститут має гіркий список сумнівних практик, які б могли призвести до такої помилки. Про це сказали чиновники посольства США в Пекіні ще в січні 2018 року.

"Під час контактів з вченими в лабораторії Уханського інституту вірусології вони помітили, що новій лабораторії гостро невистачає добре підготовлених техніків й слідчих, які потрібні для безпечного управління цією добре обладнаною установою", - йшлося в дипломатичній записці, яку опублікував Washington Post.

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Newsweek зауважує, що наразі немає доказів того, що SARS-CoV-2 точно походить з Уханської лабораторії. Більшість вчених наразі переконані в тому, що коронавірус поширився на людей з дикої природи. Однак, вони також не відкидають і можливість того, що стався витік з лабораторії.

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Китай, Лаборатория, Пандемия, Помилка, Коронавірус.
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