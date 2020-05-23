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У Китаї за добу - жодного нового випадку коронавірусу

У Китаї за добу - жодного нового випадку коронавірусу
17:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Протягом останніх 24 годин на материковій частині Китаю вперше не зафіксовано жодного нового випадку коронавірусної хвороби та жодного летального випадку.

Про це повідомляє TRT WORLD.

"Китай повідомив про відсутність нових підтверджених випадків коронавірусу, а також летальних випадків та лише про два підозрювані випадки зараження протягом останніх 24 годин. Це свідчить про те, що країна майже подолала епідемію, що почалася в центральному промисловому місті Ухань", - йдеться у повідомленні.

Національна комісія з охорони здоров'я КНР заявила, що станом на п’ятницю в країні від Covid-19 лікуються 79 пацієнтів. Ще близько 376 осіб знаходяться в ізоляції для подальшого тестування на наявність хвороби, не виявляючи симптомів.

На сьогодні у Китаї було зареєстровано загалом 82 971 випадок коронавірусної хвороби, серед яких 4 644 летальних випадків.

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Станом на суботу, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 072. У світі підтверджені 5 306 928 випадків захворювання.

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Китай, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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