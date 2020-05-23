У Китаї за добу - жодного нового випадку коронавірусу

Про це повідомляє TRT WORLD.
"Китай повідомив про відсутність нових підтверджених випадків коронавірусу, а також летальних випадків та лише про два підозрювані випадки зараження протягом останніх 24 годин. Це свідчить про те, що країна майже подолала епідемію, що почалася в центральному промисловому місті Ухань", - йдеться у повідомленні.
Національна комісія з охорони здоров'я КНР заявила, що станом на п’ятницю в країні від Covid-19 лікуються 79 пацієнтів. Ще близько 376 осіб знаходяться в ізоляції для подальшого тестування на наявність хвороби, не виявляючи симптомів.
На сьогодні у Китаї було зареєстровано загалом 82 971 випадок коронавірусної хвороби, серед яких 4 644 летальних випадків.
Станом на суботу, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 072. У світі підтверджені 5 306 928 випадків захворювання.