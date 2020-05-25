Китай заявляє про 11 "завезених" випадків коронавірусу

Світові новини:На материковому Китаї за минулу добу було зареєстровано 11 нових випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє CNN.

«Китай повідомив про 11 нових випадків завезеного (з-за кордону – ред.) коронавірусу, у тому числі 10 у Внутрішній Монголії - автономному регіоні, що межує з Монголією. Ще один випадок зафіксовано у провінції Сичуань», - йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні було зареєстровано 40 нових безсимптомних випадків. Всього 396 безсимптомних пацієнтів залишаються під медичним спостереженням.

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила, що загальна кількість підтверджених випадків у країні зараз становить 82 985, з них – 83 особи проходять лікування від хвороби.

Водночас не зафіксовано жодного летального випадку, пов'язаного з коронавірусом. Однак загальна кількість смертей від COVID-19 у країні становить 4634.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня на материковій частині Китаю вперше не було зафіксовано жодного нового випадку коронавірусної хвороби та жодного летального випадку за добу.