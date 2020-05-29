Скачать
П'ятниця, 29.05.2020
Аваков відзвітувався Зеленському щодо подій у Броварах
Аваков відзвітувався Зеленському щодо подій у Броварах
Під Кабміном мітингують представники тергромад
Під Кабміном мітингують представники тергромад
Півзахисник дортмундської Боруссії Дахуд вибув до кінця сезону
Півзахисник дортмундської Боруссії Дахуд вибув до кінця сезону
Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring
Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring

В Китаї зробили сенсаційну заяву: ринок в Ухані не був джерелом COVID-19

В Китаї зробили сенсаційну заяву: ринок в Ухані не був джерелом COVID-19
15:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Зазначається, що у тварин на ринку зібрали зразки і вони дали негативний результат на нову коронавірусну інфекцію.

Раніше вважалося, що ринок в місті Ухань став місцем, де зародився і почав поширюватися новий коронавірус COVID-19. Але в китайському Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) вперше спростували цю інформацію.

Про це пише видання Science Alert, пише 24 канал.

Зазначається, що у тварин на ринку зібрали зразки і вони дали негативний результат на нову коронавірусну інфекцію. Тобто вони не могли заразити покупців і бути проміжним господарем коронавірусу. 

Директор Центру Гао Фу сказав китайським державним ЗМІ, що ринок в Ухані став "однією з жертв".

Як йдеться у джерелі, ймовірно вірус був в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки. В січні вчені дослідили те,що 13 пацієнтів з 41 першого випадку не мали жодного зв'язку з уханьським ринком. 

Як повідомляв УНІАН, на початку травня у ВООЗ також припустили, що коронавірус могли занести на ринок в Ухані. Експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.

Крім того, у США деякі видання вважають, що COVID-19 був створений штучно китайськими науковцями і міг поширитися з лабораторії. Підтверджень стосовно цього немає.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ухань, Заява, Китайци, Коронавірус, Covid-19, Поширення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сєдокова нарвалася на критику в соцмережі через фото
02 Злата Огнєвіч випустила останню пісню своєї трилогії кохання - "Гола правда"
03 Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест
04 Ештон Кутчер і Міла Куніс продають будинок
05 В АПЛ визначилися з датою відновлення чемпіонату
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Міннеаполісі демонстранти підпалили відділок поліції, Трамп погрожує армією
В Міннеаполісі демонстранти підпалили відділок поліції, Трамп погрожує армією
Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко
Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко
США накрив тропічний шторм &quot;Берта&quot;
США накрив тропічний шторм "Берта"
Зірка Marvel Том Голланд закрутив роман з маловідомою акторкою
Зірка Marvel Том Голланд закрутив роман з маловідомою акторкою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся