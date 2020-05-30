У Центральній Азії кількість заражень на коронавірус досягла 19 тис. 303

Світові новини:Кількість померлих через коронавірус у країнах Центральної Азії за минулу добу не змінилася - 114 осіб.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 в країнах Центральної Азії за минулу добу збільшилася на 683 і на ранок суботи досягла 19 тис. 303, повідомили профільні відомства Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану.

У Казахстані, Киргизії, Таджикистані і Узбекистані виписані з лікарень після лікування коронавірусної інфекції 311 осіб, загальна кількість видужалих досягла 10 тис. 667 осіб.

За даними міжвідомчої комісії, медики в Казахстані за минулу добу виявили коронавірус у 450 осіб, кількість підтверджених заражень коронавірусною інфекцією в країні на ранок суботи досягла 10 тис. 382. Зростання кількості заражень за добу склало 4,5%. Кількість видужалих збільшилася до 5057 осіб (+157 за добу), кількість померлих від коронавірусу не змінилася - 37 людей.

Нові зараження виявлені в 17 регіонах країни. Лідирують за кількістю заражень Алмати (2499), Нур-Султан (1957), Атирауська область (1024), а також Карагандинська область (829) і Шимкент (813).

Медики в Киргизії за минулу добу виявили коронавірус у 60 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 досягла 1 тис. 722, повідомив заступник міністра охорони здоров'я країни Нурболот Усенбаєв на брифінгу в суботу. Зростання кількості заражень за добу склало 3,61%.

За словами Усенбаєва, за добу коронавірус підтверджений у 14 медпрацівників, більшість з яких працюють в Наринській області. Всього за час поширення інфекції COVID-19 виявлено у 344 співробітників медустанов Киргизії.

"За добу зі стаціонару виписано 25 пацієнтів. На лікуванні залишається 593 людини, з них п'ять у реанімації", - додав заступник міністра.

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість одужалих від коронавірусу в Киргизії збільшилася до 1 тис. 113 осіб, кількість померлих за добу не змінилася і складає 16 осіб.

Медики в Узбекистані за минулу добу виявили коронавірус у 50 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 в країні збільшилася до 3 тис. 513, повідомив у суботу МОЗ республіки. Зростання кількості заражень за добу склало 1,44%. За даними відомства, кількість видужалих після коронавірусу за минулу добу збільшилася на 34 і досягла 2 тис. 728 осіб. Нині на карантині в країні перебувають понад 46 тис. людей. У сімох хворих стан оцінюється як важкий, зокрема у одного - як украй важкий. Кількість померлих від коронавірусу в Узбекистані за добу не змінилася - 14 людей.

МОЗ Таджикистану напередодні ввечері повідомив, що за минулу добу в країні коронавірус був виявлений у 123 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 до вечора п'ятниці досягла 3 тис. 686. Зростання кількості заражень за добу склало 3,45%. За даними відомства, за минулу добу летальних випадків зареєстровано не було, з початку пандемії від наслідків хвороби в країні померли 47 пацієнтів, 1 тис. 769 хворих видужали (+95 за добу).

МОЗ Таджикистану підтвердив перші зараження коронавірусом в країні 30 квітня.

За офіційними даними, підтверджених випадків зараження коронавірусом немає в Туркменістані. Разом із тим, в'їзд в цю країну обмежений, у межах профілактики COVID-19 створені карантини.