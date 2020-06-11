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Четвер, 11.06.2020
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В Індії за добу зафіксували рекордні 10 тисяч випадків зараження на COVID-19

В Індії за добу зафіксували рекордні 10 тисяч випадків зараження на COVID-19
14:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
В Індії останньої доби було зафіксовано 10 тисяч нових випадків заражень COVID-19, що є рекордним показником. Про це повідомляє AP.

"Індія в четвер повідомила про рекордні близько 10 тисяч нових випадків COVID-19, що поставили у дуже складну ситуацію національну медичну службу в найбільш вражених коронавірусом містах, таких як Мумбай, Нью-Делі та Ченнаї", - йдеться в повідомленні.

Кількість померлих хворих за добу – 357.

Загалом же станом на четвер число підтверджених випадків COVID-19 в Індії становить 286 579, включаючи 8 102 летальні. З такими цифрами Індія посідає п’яте місце в світі за кількістю заражень.

Такий стрибок захворюваності в Індії пов’язують із рішенням уряд відкрити ресторани, торгові центри та культові споруди після 2 місяців карантину.

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Слід при цьому наголосити, що реальна статистика хворих та померлих є, скоріш за все, ще гіршою через обмежений обсяг тестування населення.

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Индия, Коронавірус, Covid-19.
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