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Четвер, 18.06.2020
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У Пекіні спалах коронавірусу, кількість інфікованих продовжує збільшуватись

У Пекіні спалах коронавірусу, кількість інфікованих продовжує збільшуватись
07:45 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Новий спалах коронавірусу стався на оптовому продуктовому ринку в Пекіні – захворіло шестеро працівників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Національної комісії з охорони здоров’я.

Китай повідомив про 28 нових випадків інфікування коронавірусом на материку станом на вечір 17 червня. 21 хворий був виявлений у Пекіні.

Чотири випадки, за словами чиновників, були «імпортовані», виявлено також 8 безсимптомних випадків.

За день до цього комісія повідомила про 44 нових хворих; 11 «імпортованих», ще 11 – без перебігу симптомів вірусу. Загальна кількість підтверджених випадків складає 83 293. Кількість загиблих без змін – 4 634.

Новий спалах коронавірусу стався на оптовому продуктовому ринку в Пекіні – захворіли шестеро працівників. 

У Китаї та Південній Кореї зросла кількість випадків коронавірусу

Тоді місцева влада закрила ринок і перевірила на наявність хвороби 10 тисяч співробітників. Крім того, вилучили з обігу й перевірили харчі. Разом з ним роботу зупинили ще 5 ринків, а в місті відкрили тимчасові павільйони з овочами та фруктами.

Вчора влада Пекіну перекрила 29 менших адміністративних районів зі 270 у рамках посилення карантину.

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Пекин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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