У Пекіні спалах коронавірусу, кількість інфікованих продовжує збільшуватись

Китай повідомив про 28 нових випадків інфікування коронавірусом на материку станом на вечір 17 червня. 21 хворий був виявлений у Пекіні.
Чотири випадки, за словами чиновників, були «імпортовані», виявлено також 8 безсимптомних випадків.
За день до цього комісія повідомила про 44 нових хворих; 11 «імпортованих», ще 11 – без перебігу симптомів вірусу. Загальна кількість підтверджених випадків складає 83 293. Кількість загиблих без змін – 4 634.
Новий спалах коронавірусу стався на оптовому продуктовому ринку в Пекіні – захворіли шестеро працівників.
Тоді місцева влада закрила ринок і перевірила на наявність хвороби 10 тисяч співробітників. Крім того, вилучили з обігу й перевірили харчі. Разом з ним роботу зупинили ще 5 ринків, а в місті відкрили тимчасові павільйони з овочами та фруктами.
Вчора влада Пекіну перекрила 29 менших адміністративних районів зі 270 у рамках посилення карантину.