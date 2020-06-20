У Китаї за добу виявлено 34 нових випадки зараження COVID-19

За минулу добу в Китаї виявлені 34 нових випадки зараження коронавірусом, із них 27 хворих в активній формі і сім безсимптомних носіїв, повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

З активних випадків чотири "імпортовані", 23 зафіксовані всередині країни: 22 в Пекіні і один у провінції Хебей.

За попередню добу виявлено 37 нових випадків зараження коронавірусом: 32 активних (25 в Пекіні) і п'ять безсимптомних.

Смертей немає.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4 тис. 634 людини, зареєстровано 83 тис. 352 активних випадки зараження, з них 1 тис. 868 ввезених з-за кордону.

На китайських територіях поза материковою частиною країни виявлено три нових випадки захворювання, всі в Гонконгу. З початку епідемії зареєстровано 1 тис. 618 хворих коронавірусом: в Гонконгу - 1 тис. 127 (при чотирьох випадках смертельного результату), в Макао - 45, на Тайвані - 446 (сім випадків смерті).