Скачать
Понеділок, 29.06.2020
В Україні зафіксовано 646 нових випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 646 нових випадків COVID-19
Під час рейду в Маріуполі поліцейські вилучили зброю та наркотики (Відео)
Під час рейду в Маріуполі поліцейські вилучили зброю та наркотики (Відео)
Екс-тренер ПФК Львів Мелікян очолив вірменський Алашкерт
Екс-тренер ПФК Львів Мелікян очолив вірменський Алашкерт
Джорджина Родрігес продемонструвала велике кільце з діамантом на відпочинку
Джорджина Родрігес продемонструвала велике кільце з діамантом на відпочинку

Китай повідомив про успішне тестування на людях вакцини від COVID-19

Китай повідомив про успішне тестування на людях вакцини від COVID-19
12:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), що розробляє відразу дві вакцини проти нового коронавірусу, повідомила 28 червня про оптимістичні результати попереднього тестування одного з засобів на людях. Про це пише The Economic Times.

"Китайська національна компанія Biotec (CNBG) повідомила в неділю, що результати попереднього тестування на людях однієї з можливих вакцин проти коронавірусу показали, що засіб може бути безпечним та ефективним, це вже друга можлива вакцина цієї компанії, що показує обнадійливі результати клінічних випробувань", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними випробувань, досліджуваний лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення, в якому брали участь 1 120 здорових людей, повідомила CNBG.

Китайським компаніям та дослідникам дозволено тестувати вісім засобів, які можуть стати вакцинами проти коронавірусу у Китаї та за кордоном, що зробило Китай лідером у гонці з розробки вакцини проти коронавірусу, внаслідок пандемії якого вже загинуло понад 500 000 людей у всьому світі.

У Китаї за добу виявлено 34 нових випадки зараження COVID-19

Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня у світі захворювання, викликане коронавірусом, виявили у 10 млн 249 тисячі 460 людей. 5 млн 556 тисячі 634 пацієнти вже одужали та 504 466 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися 4,1 млн людей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, Вакцина, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Секрет стрункої фігури японок
02 Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
03 Як поляки переживають спеку на виборчих дільницях
04 Рятувальники на Одещині готуються до можливої повені
05 Естонія звинувачує РФ у причетності до радіоактивних частинок у повітрі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
У Львівській області за добу на коронавірус захворіли 115 осіб
У Львівській області за добу на коронавірус захворіли 115 осіб
На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ
На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ
Джамала показала перші фото з новонародженим сином
Джамала показала перші фото з новонародженим сином
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся