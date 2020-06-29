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У Китаї схвалили використання експериментальної вакцини проти коронавірусу для військових

У Китаї схвалили використання експериментальної вакцини проти коронавірусу для військових
15:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Військові Китаю отримали дозвіл на використання зразка вакцини проти COVID-19, розробленої китайською компанією з виробництва вакцин CanSino Biologics і дослідницьким інститутом Академії військових наук, повідомила в понеділок CanSino Biologics.

"Використання Ad5-nCoV (назва вакцини) наразі обмежене тільки військовими структурами, і поки що не може мати ширшого охоплення без схвалення з боку відділу матеріально-технічного забезпечення народно-визвольної армії Китаю", – йдеться в заяві CanSino Biologics.

За даними компанії, Центральна військова комісія Китаю схвалила застосування вакцини 25 червня терміном на один рік.

Раніше під час клінічних досліджень вакцини була підтверджена її безпека, а також певний ступінь її ефективності. Згідно з результатами перших двох етапів клінічних випробувань Ad5-nCoV, вакцина здатна запобігати розвитку захворювань, викликаних коронавірусом.

При цьому компанія CanSino Biologics зазначає, що комерційний успіх вакцини не може бути гарантований.

Ad5-nCoV є однією з восьми потенційних вакцин проти коронавірусу, розроблених у Китаї та затверджених для проведення клінічних випробувань на людях у Китаї та за межами країни. Тестування цієї вакцини на людях було схвалено, зокрема, в Канаді.

Раніше цього місяця Академія військових наук Народно-визвольної армії Китаю отримала дозвіл на тестування на людях другої розробленої там експериментальної вакцини проти COVID-19.

Китай повідомив про успішне тестування на людях вакцини від COVID-19

ЗМІ зазначають, що Китай поки що лідирує в світі щодо розробки вакцин проти коронавірусу.

Однак поки що жодна з розроблюваних у світі вакцин не доведена до третьої стадії: для цієї фази випробувань потрібні тисячі учасників, а дослідження слід проводити в країні, де вірус має високе поширення, тобто в природному оточенні.

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Все по темі:

Китай, Вакцина, Військові, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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