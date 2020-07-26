В Індії тестують на людях вакцину від COVID-19

В Індії розпочалися перші випробування на людях нової вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє AP.

Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу, оскільки у другій за чисельністю населення країні світу зафіксували майже 49 000 нових випадків захворювання.

Станом на суботу, 25 липня, в Індії загальне число підтверджених випадків коронавірусу перевищило 1,3 мільйона. Спалахи захворювання зафіксовані у 36 штатах країни.

Індійський інститут медичних наук (AIIMS), провідний медичний навчальний заклад у столиці Індії Нью-Делі, повідомив, що у п’ятницю була введена перша доза пробної вакцини від COVID-19.

Вакцина-кандидат, Covaxin, входить до числа майже двох десятків засобів, які проходять випробування на людях в усьому світі.

AIIMS увійшов до 12 закладів, відібраних Індійською радою з медичних досліджень для проведення клінічних випробувань Covaxin.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 липня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 16 203 479 осіб. При цьому 9 914 013 осіб одужали, 648 453 пацієнти померли.