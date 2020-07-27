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У Киргизстані за добу виявили 483 випадки коронавірусу, померли 24 людини

У Киргизстані за добу виявили 483 випадки коронавірусу, померли 24 людини
09:04 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Unsplash
Медики в Киргизстані за минулу добу зареєстрували 483 зараження коронавірусом COVID-19 і захворювань позалікарняною пневмонією, загальна кількість таких випадків досягла 33 тис. 296, повідомила начальник управління охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я країни Айнур Акматова на брифінгу в понеділок.

"На 27 липня в республіці зареєстровано 483 нових випадки СOVID-19 і пневмонії, всього 33 тис. 296", - сказала Акматова.

За її словами, за минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки від коронавірусної інфекції. Загальна кількість жертв коронавірусу в Киргизстані, з урахуванням пневмонії, досягла 1 тис. 301 людини.

Зі стаціонарів виписані 817 осіб, загальна кількість видужалих досягла 21 тис. 205.

16 липня віце-прем'єр Киргизстану Аїда Ісмаїлова повідомила, що для однакового підходу до лікування коронавірусної інфекції МОЗ Киргизстану видав наказ, згідно з яким позалікарняна пневмонія належить до коду коронавірусу і вважається його проявом.

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11 травня в Киргизстані був скасований режим надзвичайного стану, введений в містах та регіонах країни через поширення коронавірусу COVID-19. Режим надзвичайної ситуації продовжує діяти.

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Киргизстан, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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