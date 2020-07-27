У Киргизстані за добу виявили 483 випадки коронавірусу, померли 24 людини

"На 27 липня в республіці зареєстровано 483 нових випадки СOVID-19 і пневмонії, всього 33 тис. 296", - сказала Акматова.
За її словами, за минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки від коронавірусної інфекції. Загальна кількість жертв коронавірусу в Киргизстані, з урахуванням пневмонії, досягла 1 тис. 301 людини.
Зі стаціонарів виписані 817 осіб, загальна кількість видужалих досягла 21 тис. 205.
16 липня віце-прем'єр Киргизстану Аїда Ісмаїлова повідомила, що для однакового підходу до лікування коронавірусної інфекції МОЗ Киргизстану видав наказ, згідно з яким позалікарняна пневмонія належить до коду коронавірусу і вважається його проявом.
11 травня в Киргизстані був скасований режим надзвичайного стану, введений в містах та регіонах країни через поширення коронавірусу COVID-19. Режим надзвичайної ситуації продовжує діяти.