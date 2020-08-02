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Міністра внутрішніх справ Індії госпіталізували з коронавірусною інфекцією

Міністра внутрішніх справ Індії госпіталізували з коронавірусною інфекцією
20:00 Нд, 2 Серпень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що у нього виявлено коронавірус.

Шах, якому 55 років, написав у Твіттері, що пройшов тестування після того, як у нього з'явилися перші симптоми Covid-19. "Моє здоров'я в порядку, але я госпіталізований за порадою лікарів", - додав він.

Міністр також написав: "Я прошу всіх, хто контактував зі мною в останні дні, ізолюватися і пройти тестування".

Офіційний представник міністерства відмовився відповісти на питання про те, коли Шах останній раз зустрічався з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді.

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З початку пандемії кількість інфікованих Covid-19 в Індії станом на ранок неділі досягла 1 млн 750 тис. 724 осіб, померли 37 тис. 364 людини, вилікувалися понад 1,14 млн. Кількість нових випадків захворювання три дні поспіль перевищує в країні 50 тис.

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Индия, Министр, Госпитализация, Коронавірус.

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Телеграф
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