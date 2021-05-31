У В'єтнамі виявили новий гібридний штам коронавірусу: що про це відомо

Ще не почали вщухати пристрасті через SARS-CoV-2, як стали з'являтися повідомлення про появу нового гібридного варіанту коронавірусу. Де він з'явився, наскільки небезпечний і як легко передається?

Про все це йдеться в статті Euronews, переклад якої ми пропонуємо вам для ознайомлення.

Міністр охорони здоров'я В'єтнаму нещодавно заявив, що в країні був виявлений новий варіант коронавірусу.

Нгуен Тхань Лонг сказав, що новий штам є гібридною формою варіантів, що з'явилися в Індії і Великобританії.

Лабораторні тести показали, що він може поширюватися легше, ніж штам SARS-CoV-2, спочатку виявлений в Китаї в кінці 2019 року.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже налічує чотири глобальних «варіанти, що викликають стурбованість»: два виявлені в Великобританії і Індії, а ще два виявлені в Південній Африці і Бразилії.

Міністр охорони здоров'я В'єтнаму Лонг додав, що цей новий гібридний варіант може бути причиною недавнього сплеску захворювань у В'єтнамі. В даний час новий коронавірус поширився на 30 з 63 муніципалітетів і провінцій країни.

Завдяки суворим обмеженням, запровадженим у 2020 році, на початку травня цього року у В'єтнамі було зареєстровано трохи більше 3100 підтверджених випадків захворювань і 35 смертей від COVID-19.

Зараз тільки за минулий тиждень в країні відзначено вже понад 3500 нових випадків захворювання і 12 смертей.

У країні з населенням 96 мільйонів осіб близько мільйона людей вакциновано препаратом AstraZeneca. Минулого тижня була також укладена угода на 30 млн доз з компанією Pfizer.

Більшість нових випадків зараження відбулося в двох промислових провінціях Бакнінь і Бак Джанг, де сотні тисяч людей працюють у великих компаніях, включаючи Samsung, Canon і Luxshare, партнера зі збирання продуктів Apple.

Незважаючи на суворі карантинні правила, одна компанія в провінції Бак Джианг із загальною кількістю співробітників 4800 недавно виявила, що п'ята частина її працівників мала позитивний результат тесту на вірус.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я В'єтнаму, в Хошиміні, найбільшому мегаполісі країни, де проживає 9 млн осіб, близько 85 осіб отримали позитивний результат тесту після масового зібрання в церкві. З того моменту у В'єтнамі введено загальнонаціональну заборону на всі релігійні заходи.