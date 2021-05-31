Скачать
Понеділок, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Я старався!" Підставний священик переполошив РПЦ, записавши бітбокс на відео
"Я старався!" Підставний священик переполошив РПЦ, записавши бітбокс на відео
Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому
Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому
З 60-ю екіпажами поліції: затримали банду викрадачів, які тримали в страху Західну Україну (фото)
З 60-ю екіпажами поліції: затримали банду викрадачів, які тримали в страху Західну Україну (фото)
Путінський газопровід не допоможе? Росія хоче продовжувати перекидати газ через Україну
Путінський газопровід не допоможе? Росія хоче продовжувати перекидати газ через Україну

У В'єтнамі виявили новий гібридний штам коронавірусу: що про це відомо

У В'єтнамі виявили новий гібридний штам коронавірусу: що про це відомо
22:30 Сьогодні Телеграф

Ще не почали вщухати пристрасті через SARS-CoV-2, як стали з'являтися повідомлення про появу нового гібридного варіанту коронавірусу. Де він з'явився, наскільки небезпечний і як легко передається?

Про все це йдеться в статті Euronews, переклад якої ми пропонуємо вам для ознайомлення.

Міністр охорони здоров'я В'єтнаму нещодавно заявив, що в країні був виявлений новий варіант коронавірусу.

Нгуен Тхань Лонг сказав, що новий штам є гібридною формою варіантів, що з'явилися в Індії і Великобританії.

Лабораторні тести показали, що він може поширюватися легше, ніж штам SARS-CoV-2, спочатку виявлений в Китаї в кінці 2019 року.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже налічує чотири глобальних «варіанти, що викликають стурбованість»: два виявлені в Великобританії і Індії, а ще два виявлені в Південній Африці і Бразилії.

Міністр охорони здоров'я В'єтнаму Лонг додав, що цей новий гібридний варіант може бути причиною недавнього сплеску захворювань у В'єтнамі. В даний час новий коронавірус поширився на 30 з 63 муніципалітетів і провінцій країни.

Завдяки суворим обмеженням, запровадженим у 2020 році, на початку травня цього року у В'єтнамі було зареєстровано трохи більше 3100 підтверджених випадків захворювань і 35 смертей від COVID-19.

Зараз тільки за минулий тиждень в країні відзначено вже понад 3500 нових випадків захворювання і 12 смертей.

У країні з населенням 96 мільйонів осіб близько мільйона людей вакциновано препаратом AstraZeneca. Минулого тижня була також укладена угода на 30 млн доз з компанією Pfizer.

Більшість нових випадків зараження відбулося в двох промислових провінціях Бакнінь і Бак Джанг, де сотні тисяч людей працюють у великих компаніях, включаючи Samsung, Canon і Luxshare, партнера зі збирання продуктів Apple.

Незважаючи на суворі карантинні правила, одна компанія в провінції Бак Джианг із загальною кількістю співробітників 4800 недавно виявила, що п'ята частина її працівників мала позитивний результат тесту на вірус.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я В'єтнаму, в Хошиміні, найбільшому мегаполісі країни, де проживає 9 млн осіб, близько 85 осіб отримали позитивний результат тесту після масового зібрання в церкві. З того моменту у В'єтнамі введено загальнонаціональну заборону на всі релігійні заходи.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 34

Все по темі:

Пандемия, Штам, В'єтнам, Коронавірус, SARS-CoV-2, гибридний вірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З останнім днем весни 2021! Листівки та картинки українською
02 "Ого, які ми багаті": в Україні бурхливо обговорюють гумдопомогу для Індії
03 Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
04 Польща хоче спростити доступ до роботи українцям: названі популярні у сусідів спеціальності
05 Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони
Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
&quot;Загроза Заходу&quot;: Росія збирається розгорнути нові військові частини біля кордонів України
"Загроза Заходу": Росія збирається розгорнути нові військові частини біля кордонів України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся