Более 40 человек погибли и около 150 пропали без вести из-за наводнения в Афганистане (фото, видео)

На северо-востоке Афганистана в провинции Нуристан погибли как минимум 40 человек вследствие потопа, еще приблизительно 150 людей пропали без вести.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Талибы - участники радикального исламского движения суннитского направления - сейчас держат под контролем территорию, разрушенную стихией и говорят, что количество жертв значительно большее, чем рассказывают в СМИ.

At least 40 people have been killed with 150 more missing in northern #Afghanistan after flash #floods ravaged an area northeast of the capital Kabul, according to officials.https://t.co/5SgG15Bofz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 29, 2021

В районе, расположенном примерно в 355 км от столицы Афганистана Кабула, спасатели продолжают искать людей, которые пропали во время наводнения и больше не появлялись.

Dozens killed, many more missing in northern Afghanistan flash floods https://t.co/sNVSfFjcuS pic.twitter.com/no6nmvH3vv — FRANCE 24 (@FRANCE24) July 29, 2021

«В поселке Бега-Мирдеш... было около 700-800 домов. Все они были разрушены», - рассказал житель затопленного района Абдул Рахман. Губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм заявил, что в районе, находящемся под контролем талибов, правительство отключило средства связи.

Unprecedented rains and floods from Europe to China tell us what climate change impact means unless mitigated and adapted to. In Afghanistan, conflict, climate and COVID19 have converged, decimating the poorest of the poor communities, internally and externally displacing them. pic.twitter.com/8OP6G6sYR3 — Ambassador M. Ashraf Haidari (@MAshrafHaidari) July 22, 2021

Представитель «Талибана» Забиулла Моджахид говорит, что боевики позволят представителям служб помощи и невооруженным чиновникам попасть в разрушенный стихией район, ведь речь идет о человеческих жизнях.

Afghanistan: Taliban says 150 dead, 200 missing due to floods in Nuristan region https://t.co/RZTg118BZ1 — Republic (@republic) July 29, 2021

