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Более 40 человек погибли и около 150 пропали без вести из-за наводнения в Афганистане (фото, видео)

Более 40 человек погибли и около 150 пропали без вести из-за наводнения в Афганистане (фото, видео)
Оновлено 19:44 Сьогодні Телеграф Твиттер

На северо-востоке Афганистана в провинции Нуристан погибли как минимум 40 человек вследствие потопа, еще приблизительно 150 людей пропали без вести.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Талибы - участники радикального исламского движения суннитского направления - сейчас держат под контролем территорию, разрушенную стихией и говорят, что количество жертв значительно большее, чем рассказывают в СМИ.

В районе, расположенном примерно в 355 км от столицы Афганистана Кабула, спасатели продолжают искать людей, которые пропали во время наводнения и больше не появлялись.

«В поселке Бега-Мирдеш... было около 700-800 домов. Все они были разрушены», - рассказал житель затопленного района Абдул Рахман. Губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм заявил, что в районе, находящемся под контролем талибов, правительство отключило средства связи.

Представитель «Талибана» Забиулла Моджахид говорит, что боевики позволят представителям служб помощи и невооруженным чиновникам попасть в разрушенный стихией район, ведь речь идет о человеческих жизнях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на севере Италии в районе Ломбардия озеро Комо вышло из берегов и затопило близлежащие селения.

Напоминаем, что наводнение в Индии лишило жизни по меньшей мере 138 человек.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Наводнение, Афганистан, Потоп, Афганские талибы.
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