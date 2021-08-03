Український моряк помер від коронавіруса в Сінгапурі

У Сінгапурі від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 помер український моряк.

Про це інформує місцеве видання Today.

Відзначається, що чоловікові було 34-роки, а родом він з Одеси. Він працював на контейнеровозе "CMA CGM SORBONNE", який ходить під прапором Франції.

Про погане самопочуття моряка екіпажу стало відомо ще 25 липня, тоді у нього з'явився кашель і піднялася температура. 31 липня у нього до того ж виникла задишка.

1 серпня його зняли з судна і відправили в місцеву лікарню, де йому підтвердили інфікування коронавірусом.

Пізніше в той же день він помер.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Україні було виявлено коронавірус нового штаму "Дельта", в зв'язку з чим влада очікує, що новий спалах хвороби відбудеться або в кінці серпня або у вересні.