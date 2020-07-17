Скачать
П'ятниця, 17.07.2020
Е-судочинство зекономить для держави 1 мільярд на рік
Е-судочинство зекономить для держави 1 мільярд на рік
Скандальний мовний законопроєкт Бужанського Рада не розглянула
Скандальний мовний законопроєкт Бужанського Рада не розглянула
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні

Ізраїль вводить локдаун на вихідні дні через коронавірус

Ізраїль вводить локдаун на вихідні дні через коронавірус
20:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Уряд Ізраїлю ухвалив рішення ввести жорсткі обмеження у вихідні дні через різке зростання кількості заражень коронавірусом. З вечора п'ятниці до ранку неділі не працюватимуть ТРЦ, магазини, ринки, музеї та туристичні пам'ятки.

Уряд Ізраїлю на засіданні у п'ятницю, 17 липня, ухвалив рішення про нові жорсткі обмеження (локдаун) у всій країні під час кожних вихідних, що тривають з вечора п'ятниці до заходу сонця у суботу.

Відтепер у вихідні будуть зачинені усі торгово-розважальні центри, магазини, бібліотеки, ринки під відкритим небом, музеї, бібліотеки та туристичні пам'ятки. Також не можна буде відвідувати пляжі. Винятками у цьому переліку стали продовольчі магазини та аптеки. Утім, обмежень на пересування не буде. Уряд Ізраїлю не повідомив, коли зніме ці обмеження.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху напередодні засідання заявив, що зробить все можливе з метою уникнути загального локдауна. Він визнав, що у влади "небагато можливостей" для маневру. Узгоджені урядом заходи вимагають схвалення парламенту.

За офіційними даними, рівень безробіття в квітні підскочив до 27 відсотків, зараз він становить близько 21 відсотка. Обмеження були ослаблені в кінці травня. Однак після сплеску нових заражень влада розпорядилася тимчасово закрити ряд закладів, включаючи спортивні комплекси, нічні клуби і бари.

В останні дні в країні проходять акції протесту. Серед іншого, демонстранти ставлять під сумнів ефективність зусиль кабінету міністрів з протидії пандемії в умовах зростання числа інфікованих.

За останню добу в Ізраїлі повідомили про 1862 нові випадки зараження коронавірусом, напередодні цифра була не набагато нижчою. У травні під час дії жорстких обмежень в Ізраїлі фіксували вкрай мало нових випадків зараження, утім з липня їхня кількість почала стрімко зростати . Минулого тижня запровадили локдаун у кварталах п'яти міст країни, серед яких і Єрусалим.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ізраїль, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
02 Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
03 Тайсон більше не капітан "Шахтаря"
04 "Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленський привітав Меркель з днем народження
05 "Олімпік" розгромив "Львів" на виїзді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся