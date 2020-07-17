Ізраїль вводить локдаун на вихідні дні через коронавірус

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення ввести жорсткі обмеження у вихідні дні через різке зростання кількості заражень коронавірусом. З вечора п'ятниці до ранку неділі не працюватимуть ТРЦ, магазини, ринки, музеї та туристичні пам'ятки.

Уряд Ізраїлю на засіданні у п'ятницю, 17 липня, ухвалив рішення про нові жорсткі обмеження (локдаун) у всій країні під час кожних вихідних, що тривають з вечора п'ятниці до заходу сонця у суботу.

Відтепер у вихідні будуть зачинені усі торгово-розважальні центри, магазини, бібліотеки, ринки під відкритим небом, музеї, бібліотеки та туристичні пам'ятки. Також не можна буде відвідувати пляжі. Винятками у цьому переліку стали продовольчі магазини та аптеки. Утім, обмежень на пересування не буде. Уряд Ізраїлю не повідомив, коли зніме ці обмеження.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху напередодні засідання заявив, що зробить все можливе з метою уникнути загального локдауна. Він визнав, що у влади "небагато можливостей" для маневру. Узгоджені урядом заходи вимагають схвалення парламенту.

За офіційними даними, рівень безробіття в квітні підскочив до 27 відсотків, зараз він становить близько 21 відсотка. Обмеження були ослаблені в кінці травня. Однак після сплеску нових заражень влада розпорядилася тимчасово закрити ряд закладів, включаючи спортивні комплекси, нічні клуби і бари.

В останні дні в країні проходять акції протесту. Серед іншого, демонстранти ставлять під сумнів ефективність зусиль кабінету міністрів з протидії пандемії в умовах зростання числа інфікованих.

За останню добу в Ізраїлі повідомили про 1862 нові випадки зараження коронавірусом, напередодні цифра була не набагато нижчою. У травні під час дії жорстких обмежень в Ізраїлі фіксували вкрай мало нових випадків зараження, утім з липня їхня кількість почала стрімко зростати . Минулого тижня запровадили локдаун у кварталах п'яти міст країни, серед яких і Єрусалим.