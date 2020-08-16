Пандемія коронавірусу: в Лівані заявили про рекордну кількість інфікованих за добу

У Лівані за останні 24 години зареєстровано рекордне число випадків зараження на коронавірус. Про це повідомили в ТАСС.

"МОЗ у співпраці з муніципальною владою ізолює житлові квартали, які стали осередками зараження", - заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я республіки Хамад Хасан.

Всього, за словами чиновника, в країні було за один день інфіковано 397 людей, троє померли від вірусу.

Повідомляється, що через загрозу поширення інфекції, в Бейруті перекритий квартал Тарік-ель-Джадіда, в Баабда - Бурдж-ель-Баражна, в Тріполі на півночі Лівану - Баб-Таббаа.

У МОЗ країни закликали населення посилити заходи особистої гігієни і з усією відповідальністю поставитися до санітарно-епідеміологічним нормам, зокрема, до дотримання соціальної дистанції.

"Якщо ситуація не зміниться протягом двох тижнів в кращу сторону, то ми будемо змушені ввести повсюдний режим ізоляції", - підкреслив Хасан.