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ЗМІ: У Грузії заявили про початок другої хвилі епідемії COVID-19

ЗМІ: У Грузії заявили про початок другої хвилі епідемії COVID-19
15:55 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф Фото: twitter
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар заявив про початок другої хвилі епідемії в країні і про посилення карантинних правил. Як повідомляє "Грузія Онлайн", про це він заявив на засіданні уряду.

Говорячи про необхідність застосування нових обмежень, Гахар згадав про факт, коли після проведення масштабної весілля в Тбілісі утворилося 5 нових кластерів зараження в різних містах країни, серед яких Цагері, Кутаїсі, Зугдіді та інші.

"Ми очікуємо зростання інфікувань в цих регіонах, на жаль, подією, яке призвело до поширення, стала весілля. Ми були змушені додати до постанови пункт про обмеження" не більше 10 осіб ", щоб заборонити подібні церемонії. Все це робиться з метою захисту здоров'я наших громадян ", - сказав Гахар.

За словами прем'єра, з 10 вересня також будуть заборонені культурні та спортивні заходи за участю понад 200 осіб. Йдеться про заходи під відкритим небом, в закритих приміщеннях ці обмеження діяли і до цього. Також забороняється проведення клубних вечірок на відкритих майданчиках, так як "такі заходи несуть в собі високий ризик швидкого поширення вірусу".

Відкриття театрів, кінотеатрів і дитячих розважальних центрів, заплановане на 1 жовтня, буде перенесено на 1 листопада. Що стосується проведення виборів і передвиборних заходів (в Грузії 31 жовтня відбудуться парламентські вибори - ред.), То, за словами глави уряду, обмеження не поширюються на агітаційні заходи і проведення передвиборних кампаній.

Прем'єр також заявив про початок другої хвилі зараження коронавірусом і підкреслив, що ситуація в Грузії знаходиться під контролем і причин для паніки немає. МОЗ і лікарняний сектор Грузії повністю готові до прийому пацієнтів.

"Сьогоднішні 57 випадків захворювання і 44 випадки, зафіксовані вчора, прямо вказують на те, що епідеміологічна ситуація в країні поступово змінюється. Ми припускали початок другої хвилі, і ось цей процес почався. Тут важливо те, що немає причин для паніки, тому що ситуація знаходиться під повним контролем ", - сказав Гахар.

За його словами, в перші дні епідемії в Грузії проводили в середньому по 150 ПЛР-тестів в день, але сьогодні це число досягає 6 тис.-7 тис., а в майбутньому збільшиться до 10 тис. тестів в день. За даними на 10 вересня, в Грузії виявлено 57 нових випадків зараження коронавірусом і в цілому кількість інфікованих зросла до 1 тис. 830.

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Грузия, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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