Коронавірус: Кіпр закриває кордон

Світові новини:На острові Кіпр зафіксовано 26 випадків вірусу Covid-19.

Влада Кіпру вирішила закрити в'їзд для іноземців на 15 днів через поширення коронавірусу. Заборона почне діяти з 15 березня.

Про це повідомляє Medical Xpress.

"Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс оголосив у п'ятницю, що держава забороняє в'їзд нерезидентам терміном на п'ятнадцять днів, щоб запобігти поширенню нового коронавірусу на середземноморському острові", - йдеться у повідомленні. Починаючи з неділі до країни зможуть приїздити лише громадяни Кіпру, законні резиденти, дипломати, зареєстровані в країні студенти та конкретні уповноважені особи, заявив Нікос Анастасіадіс.

Він додав, що обмеження на пунктах пропуску на лінії розмежування на острові між Північчю та Півднем залишаться в силі.

До 10 квітня залишатимуться зачиненими усі приватні та державні навчальні заклади в країні. Також Кіпрська республіка заборонила масові зібрання у приміщеннях - понад 75 осіб.

Загалом на острові Кіпр зафіксовано 26 випадків вірусу Covid-19, з них п’ять у невизнаній державі на півночі острова.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадки коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 особи.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус COVID-19 глобальною пандемією.