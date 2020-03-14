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Одна з найвищих споруд у світі закривається через коронавірус

Одна з найвищих споруд у світі закривається через коронавірус
12:13 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Найвища в Північній Америці вежа CN призупиняє свою роботу через спалах коронавірусу.

Найвища споруда Західної півкулі - вежа CN у Торонто - закривається для відвідувачів через спалах коронавірусу.

Про це на своєму сайті повідомляє "Canada Lands Company", якій належить вежа.

"З кінця робочого дня 13 березня "Canada Lands Company" припинить обслуговування вежі CN та Наукового центру Монреаля... Очікується, що усю діяльність буде відновлено 14 квітня 2020 року, якщо проти цього не заперечуватимуть місцеві органи охорони здоров’я", - йдеться у пресрелізі.

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Зазначається, що підсвітка вежі, яка регулярно використовується для вшанування важливих дат та подій, й надалі вмикатиметься кожної ночі.

У CN також залишатиметься обслуговуючий персонал, хоч його кількість і буде зменшено.

Як відомо, розташована у центрі Торонто та збудована у 1975 році вежа CN здіймається на 553 метри. Всередині розміщені два оглядові майданчики та ресторан, що обертається. Протягом 32 років вона була найвищою спорудою світу, поки Бурж Халіфа у ОАЕ не позбавила її цього звання.

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Все по темі:

Канада, Коронавірус, Covid-19, “Canada Lands Company”.
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