160 українських громадян повернуться на батьківщину через коронавірус

Світові новини:Зі Шрі-Ланки вже евакуйовано 160 українських громадян, раніше МЗС повідомляло, що на острові застрягло 105 українців.

Зі Шрі-Ланки вилетіло вже 160 українців, ще 20 мають вилетіти сьогодні. Про це повідомляє Telegram-канал з поширення інформації про коронавірус від Міністерства закордонних справ.

"Станом на 21 березня 160 українських громадян вже вилетіли зі Шрі-Ланки, ще 20 вилетять сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Вказано, що туристична компанія Join Up працює зараз над тим, щоби безкоштовно розселити всіх, у кого закінчується путівка на Шрі-Ланці. Також розглядається питання покриття витрат тих туристів, які самостійно оплачують своє проживання після закінчення строку дії путівки. Компанія планує вивезти всіх своїх туристів зі Шрі-Ланки.

"Додатково, для туристів, які прибули самостійно на Шрі-Ланку, 23 березня очікується чартерний рейс Коломбо-Київ, розрахований на 200-215 місць (виліт з Коломбо приблизно об 11-12 год дня). Орієнтовна вартість квитка — 500 доларів США", — вказано у повідомленні.

Також зазначається, що туристам у Шрі-Ланці радять залишатись на зв’язку з туроператорами та консулом Посольства України в Індії, і якщо вони не можуть скористатися жодною з вищеперерахованих можливостей — потрібно повідомити про це Посольство України в Індії.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на Шрі-Ланці застрягли щонайменше 105 громадян України.