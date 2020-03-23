Кількість смертей від коронавірусу перевищила 14 тисяч осіб

Світові новини:Проте майже 100 тисяч людей одужали від коронавірусу.

Станом на 5:45 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 14641 особу. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 5476 осіб. У Китаї – 3153 особи за весь час епідемії.

Всього у світі 336000 інфікованих. У свою чергу, одужали 98333 людини.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (59138), США вийшли на третє місце включно з Китаєм (33276), Іспанія (28768), Німеччина (24873) та Іран (21638).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.