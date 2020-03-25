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У світі зафіксовано 422 тисячі випадків коронавірусу

У світі зафіксовано 422 тисячі випадків коронавірусу
09:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Коронавірус зареєстровано в 197 країнах. У цілому сьогодні було зафіксовано 377 нових випадків коронавірусу і 16 смертей.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 видужали. Про це повідомляє Worldometers.

Зокрема, в Китаї зафіксували 47 нових випадків (всього 81 218) і 4 смерті (всього 3 281). В даний часом 73 620 людей одужали.

В Італії захворіло 69 176 осіб, 6820 загинули, 8326 одужали.

В Америці зафіксовано 58 нових випадків (всього 54 881) і 4 смерті (всього 782), 378 осіб одужали.

В Іспанії зареєстровано 42 058 випадків Covid-19, 2 991 смерть і 3 794 випадки одужання.

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У Німеччині зареєстровано 32 991 випадок інфікування (159 смертей, 3 290 одужали), Ірані - 24 811 випадок (1 934 смерті, 8 913 одужали), Франції - 22 304 (1 100 смертей і 3 281 одужав).

У Південній Кореї зафіксували 100 нових заражень (всього 9 137) і ще 6 смертей (всього 126).

В інших країнах, де число зареєстрованих випадків коронавірусу перевищило тисячу, ситуація наступна: Великобританія - 8 077 випадків, Нідерланди - 5 560, Австрія - 5 283, Бельгія - 4 269; Норвегія, Канада, Португалія, Австралія, Швеція і Бразилія - понад 2 тис. хворих; Ізраїль, Туреччина, Малайзія, Данія, Чехія, Ірландія, Японія, Люксембург, Еквадор - більше ніж 1 тис.

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Вирус, Пандемия, Хвороба, Світ, Коронавірус.
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