Нова дата Олімпіади в Токіо буде відома протягом чотирьох тижнів

Світові новини:Спортсмени, які вже відібралися на Олімпіаду, збережуть свої путівки на Ігри в наступному році.

Нову дату проведення лктніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, які перенесли через пандемію коронавируса на рік, визначать протягом наступних чотирьох тижнів.

Про це президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив під час телефонної конференції з представниками 32-х міжнародних спортивних федерацій, повідомляє AFP.

"Томас Бах підтвердив, що рішення про нову дату в 2021 році прийнмуть протягом наступних чотирьох тижнів", - зазначається у повідомленні.

Розглядаються варіанти з проведенням змагань як у травні, так і в червні наступного року.