Скачать
Субота, 28.03.2020
Ляшко розпорядився забезпечити теплим харчуванням лікарів
Ляшко розпорядився забезпечити теплим харчуванням лікарів
Ляшко сказав, що робити українцям без декларацій із лікарем
Ляшко сказав, що робити українцям без декларацій із лікарем
Беленюк: Скорочення видатків на спорт матиме важкі наслідки
Беленюк: Скорочення видатків на спорт матиме важкі наслідки
В ніч з суботи на неділю переводимо годинник на літній час
В ніч з суботи на неділю переводимо годинник на літній час

Яка кількість одужаних та інфікованих коронавірусом у світі

Яка кількість одужаних та інфікованих коронавірусом у світі
08:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Світові новини:Коронавірусом у світі інфіковані майже 600 тисяч осіб, одужали - 133 тисячі.

Станом на ранок 28 березня у світі коронавірусом захворіли 597 458 осіб, з них 133 373 одужали і 27 370 померли.

Про це повідомляє Worldmeters.

Covid-19 поширився на 199 країн.

Найбільшу кількість заражених зараз зафіксовано у США – 104 256 осіб (+130 за сьогодні), з них 1704 загинули і 2525 одужали.

В Італії зареєстровано 86 498 випадків Covid-19, загинули 9134 особи, одужали 10950.

Новий закон на $2,2 трильйона підписаний Дональдом Трампом

У Китаї було виявлено 54 нових (81 394 загалом) випадків коронавірусу, 3295 людини загинули, 74 971 одужали.

В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Карантин, Коронавірус, Інфіковані, Цифри, Одужані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Володимир Кличко подякував новим челенджем (Відео)
02 Ідеї леопардового манікюру на весну 2020
03 В Італії хочуть дограти футбольний сезон до 30 червня
04 Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
05 Коли очікувати пік епідемії в Україні: думка експерта
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: планується, що позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок
Зеленський: планується, що позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок
У медиків на Тернопільщині виявили коронавірус
У медиків на Тернопільщині виявили коронавірус
Ідеї леопардового манікюру на весну 2020
Ідеї леопардового манікюру на весну 2020
В Україні зафіксовано 310 осіб інфікованих коронавірусом
В Україні зафіксовано 310 осіб інфікованих коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся