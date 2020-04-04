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Очільниця МВФ назвала пандемію коронавірусу "найтемнішою годиною" для людства

Очільниця МВФ назвала пандемію коронавірусу "найтемнішою годиною" для людства
13:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що період пандемії коронавірусу є "найтемнішою годиною" для людства. Про це вона сказала на спільній з головою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Гебреісусом пресконференції.

"Це найтемніша година для людства протягом мого життя", - сказала Георгієва.

За її словами, економіки країн, що розвиваються, особливо вразливі у цей момент. Їхні системи охорони здоров'я нестійкі, вони вже сильно постраждали від економічних негараздів.

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"Оскільки світ реагує на пандемію коронавірусу, іноді може здатися, що необхідно знайти компроміс: або рятувати життя, або здобувати кошти для існування. Насправді, це помилкова дилема: взяття вірусу під контроль та порятунок життів - необхідна умова для порятунку засобів до існування", - зазначила Георгієва.

За словами чиновниці, МВФ використовує ресурс у розмірі 1 трильйона доларів для допомоги країнам. Крім того, МВФ має намір подвоїти доступність надзвичайних ресурсів з 50 до 100 млрд доларів - коштів, що можуть допомогти країнам, що розвиваються.

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МВФ, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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