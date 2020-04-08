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У світі зареєстрували понад 1,4 мільйона випадків коронавірусу

У світі зареєстрували понад 1,4 мільйона випадків коронавірусу
08:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:В Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1 462 випадки COVID-19, зокрема 45 летальних, і 28 випадків одужання.

Станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 людей загинули, 302 209 одужали. Про це повідомляє Worldоmeter.

Згідно з цими даними, починаючи з опівночі у світі зафіксовано 1 032 нові випадки і 51 смерть.

Зокрема, 205 нових інфікованих зареєстрували у США, де зараз зафіксована найбільша кількість випадків коронавірусу - 400 540, з них 12 857 - летальні (16 сьогодні), 21 711 людей одужали.

В Іспанії, яка обігнала Італію за кількістю хворих, зафіксовано 141 942 випадки, зокрема 14 045 смертельних.

До прискорення пошуку вакцини долучились понад 70 країн

В Італії COVID-19 виявили у 135 586 людей, з них 17 127 померли і 24 392 одужали.

У Франції та Німеччині на сьогодні зафіксовано 109 069 і 107 663 випадків відповідно.

У Китаї зареєстрували 62 нові випадки (81 802 всього) і 2 нові смерті (3 333 всього), одужали у КНР 77 279 осіб.

Кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Ірані становить 62 589, у Британії - 55 242, у Туреччині - 34 109.

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Пандемия, Хвороба, Світ, Коронавірус, Covid-19.
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