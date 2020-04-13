Пандемія COVID-19 заважає розслідуванню Канади збитого Boeing під Тегераном

Світові новини:Стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в світі позначилося на розслідуванні краху українського пасажирського Boeing під Тегераном.

Канада і ще кілька країн, громадяни яких загинули в результаті катастрофи, попросили Іран перенести на більш пізній термін розшифровку бортових самописців авіалайнера. Це рішення викликано обмеженнями, введеними для боротьби з інфекцією, що обмежують вільний приїзд фахівців, заявила рада Канади з безпеки на транспорті в неділю, 12 квітня, передає УНН із посиланням на DW.

Іран декількома днями раніше зв’язався з зацікавленими сторонами, щоб дізнатися, коли в країну прибудуть фахівці, здатні допомогти розшифрувати дані “чорних ящиків”.

У відповідь на запит Канада запевнила Ісламську Республіку що “з нетерпінням чекає скачування і розшифровки даних”. Однак при цьому необхідна присутність експертів з кількох країн, тому розшифровку слід відкласти, поки не з’являться достатні умови для безпечної подорожі, підкреслила канадська сторона.

Літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.