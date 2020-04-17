Африка може стати новим епіцентром коронавірусу - ВООЗ

Світові новини:За інформацією ВООЗ, на континенті недостатньо апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з пандемією.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу. Про це повідомляє Громадське з посиланням на BBC.

Наразі в Африці зафіксували 19 359 випадків інфікування коронавірусом, з них 973 людини померли та 4 681 одужала.

У ВООЗ зазначили, що хоча ці показники нижчі, ніж у Європі та США, в Африці спостерігають збільшення випадків інфікування. Так, вірус уже фіксують далеко від африканських столиць.

За інформацією ВООЗ, на континенті недостатньо апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з пандемією. Так, одною з перших від коронавірусу в Африці померла журналістка з Зімбабве.

Місцева влада тоді заявила, що у них не було апарата ШВЛ, щоб лікувати її. Також є побоювання, що вірус може швидко поширюватися в районах, де проживає багато людей, через що буде неможливо вводити соціальне дистанціонування.

Крім того, у багатьох людей в Африці немає доступу до чистої води та мила.

Директорка регіонального бюро ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті розповіла, що в Африці намагаються зосередитись на профілактиці захворювання, щоб мінімізувати кількість інфікованих.